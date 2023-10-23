بلینکن: إسرائیل لا ترید حکم غزة بعد انتهاء الحرب مع حماس

وفي مقابلة مع برنامج “واجه الصحافة” على شبكة “إن بي سي”، قال بلينكن مما سمعه من المسؤولين الإسرائيليين، إن إسرائيل “ليس لديها أي نية على الإطلاق، ولا رغبة في إدارة غزة بنفسها”.

وأشار إلى أن إسرائيل خرجت من غزة من جانب واحد “قبل عقدين من الزمن”.

لكن الوزير الأمريكي أكد أنه بعد الحرب لا يمكن العودة إلى الوضع الراهن. وقال بلينكن: “لا يمكنك أن تكون في وضع تتعرض فيه باستمرار لتهديد أفظع الهجمات الإرهابية من قطاع غزة”، في إشارة إلى الإسرائيليين.

وأضاف بلينكن: “لذلك يجب إيجاد شيء يضمن عدم تمكن حماس من القيام بذلك مرة أخرى، ولكن هذا أيضا لا يعود إلى حكم إسرائيلي لغزة، وهو ما لا يريدونه ولا ينوون القيام به”.