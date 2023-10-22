وزارة الصحة الفلسطینیة: الاحتلال استخدم أسلحة "غیر معتادة" في حربه على القطاع

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة في بيان، إن "الطواقم الطبية رصدت استخدام الاحتلال الإسرائيلي لأسلحة غير معتادة تسببت بحروق شديدة في أجساد الشهداء والجرحى".

وحتى الساعة 14:55 (ت.غ) لم يصدر أي تعليق إسرائيلي على بيان صحة غزة.

ولليوم السادس عشر على التوالي، يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، ما تسبب باستشهاد 4741 فلسطينيا، بينهم 1873 طفلا و1023 سيدة، وإصابة 14245، بحسب وزارة الصحة في القطاع. كما يوجد عدد غير محدد من المفقودين تحت الأنقاض.