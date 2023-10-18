بایدن: واشنطن تبحث مع إسرائیل بدائل العملیة العسکریة البریة في قطاع غزة

وفي حديث للصحفيين على متن الطائرة خلال عودته من إسرائيل، قال بايدن "تحدثنا لفترة طويلة حول ماهية البدائل"، في رد على سؤال حول ما إذا كان احتمال قيام إسرائيل بتنفيذ مثل هذه العملية قد انخفض.

وأضاف: "جيشنا يتحدث إلى جيشهم حول ماهية البدائل، لكنني لن أخوض في ذلك".

وتشن إسرائيل هجوما داميا على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الحالي بعد شن كتائب القسام عملية "طوفان الأقصى" ردا على الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى ومدن الضفة الغربية.

وتمكنت القسام من قتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأسر 250 على الأقل، في المقابل يقترب عدد الشهداء الفلسطينيين الرسمي من 4 آلاف شخص.

كما بدأت إسرائيل بتنفيذ هجمات في لبنان وسوريا مستهدفة مواقع في البلدين.