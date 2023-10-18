حزب الله یستهدف دبابة إسرائیلیة على الحدود اللبنانیة

وقال بيان لحزب الله إن “مجموعة ‌الشهيدين حسين هاني الطويل ومهدي محمد عطوي قامت باستهداف دبابة ميركافا لجيش الاحتلال عند الساعة الثالثة والربع من فجر يوم الأربعاء في موقع ‌الراهب”.

ولفت البيان إلى أنه “تم إصابتها إصابة مباشرة مما أدى إلى قتل وجرح طاقمها”. ‌

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:

عند الساعة الثالثة والربع من فجر يوم الأربعاء الموافق فيه 18-10-2023قامت مجموعة ‌الشهيدين حسين هاني الطويل ومهدي محمد عطوي بإستهداف دبابة ميركافا لجيش الإحتلال في موقع ‌الراهب وتم إصابتها إصابة مباشرة مما أدى إلى قتل وجرح طاقمها#عيتا_الشعب pic.twitter.com/IbXtNDK8sx — HUSSEIN SROUR (@HUSSEINSROUR) October 18, 2023

وأمس الثلاثاء، أعلنت جماعة “حزب الله” استشهاد 5 من عناصرها جنوبي لبنان، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، ما يرفع حصيلة شهداء الجماعة خلال المواجهات بعد عملية “طوفان الأقصى” إلى 9.

وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، توترا شديدا وتبادلا متقطعا للنيران بين “حزب الله” وفصائل فلسطينية من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.



