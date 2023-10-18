الولایات المتحدة: إحباط هجوم بمسیّرتین استهدف قواتنا في العراق

وأحجم المسؤولان، اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما، عن الإفصاح عن الجهة التي يشتبهان في تنفيذها الهجوم.

جاء ذلك في وقت رفعت فيه واشنطن مستوى التأهب تحسباً لهجمات من جماعات تدعمها إيران في ظل تصاعد حاد في التوتر في المنطقة بسبب حرب إسرائيل على حركة المقاومة الإسلامية “حماس”.