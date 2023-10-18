معرف الأخبار : ۱۴۰۸۷۸۰
الولایات المتحدة: إحباط هجوم بمسیّرتین استهدف قواتنا في العراق
قال مسؤولان أمريكيان لرويترز إن الجيش الأمريكي أحبط هجوماً استهدف قواته في العراق، في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، واعترض طائرتين مسيّرتين قبل أن تصلا إلى هدفهما.
وأحجم المسؤولان، اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما، عن الإفصاح عن الجهة التي يشتبهان في تنفيذها الهجوم.
جاء ذلك في وقت رفعت فيه واشنطن مستوى التأهب تحسباً لهجمات من جماعات تدعمها إيران في ظل تصاعد حاد في التوتر في المنطقة بسبب حرب إسرائيل على حركة المقاومة الإسلامية “حماس”.