إسرائیل تواصل غاراتها العنیفة على غزة وعدد الشهداء یرتفع إلى 1055

ولفتت الوزارة في بيان إلى أن من بين الشهداء 260 طفلا، و230 سيدة، و5100 مصاب بجراح مختلفة.

وأضافت: “جرائم الاحتلال بحق عوائلنا الفلسطينية أدت إلى إبادة 22 عائلة فقدت 150 شهيدا من أفرادها”.

ولفتت إلى أن “الانتهاكات الإسرائيلية بحق الطواقم الطبية أدت لاستشهاد 6 من الكوادر الصحية وإصابة 15 آخرين”.

ومن بين الشهداء 8 صحافيين فلسطينيين فيما لا يزال اثنان من الصحافيين في عداد المفقودين.

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي 450 هدفا في حي الفرقان شمالي قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وقال جيش الاحتلال في بيان نشره على منصة “إكس”: “هاجمت عشرات الطائرات الحربية قبل وقت قصير أكثر من 200 هدف في أنحاء حي الفرقان”.

وأضاف: “هذا هو الهجوم الثالث في المنطقة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، والتي هاجم الجيش الإسرائيلي خلالها أكثر من 450 هدفا في منطقة الحي”.

وهدد الجيش بأنه “سيواصل العمل بقوة ضد البنى التحتية لمنظمة حماس التي توجه الإرهاب ضد دولة إسرائيل، ويواصل موجات واسعة من الهجمات في قطاع غزة حتى في هذه الساعة”.

ونزح سكان غربي مدينة غزة، فجر الأربعاء، من منازلهم جراء تعرض المنطقة لقصف إسرائيلي عنيف.

وشوهدت أعمدت الدخان تتصاعد من منطقة مجمع أنصار وشارع الرشيد والشريط الساحلي غربي المدينة.

وشرع سكان الأحياء الغربية من المدينة بالنزوح من مساكنهم لوسط المدنية تحت قصف الطيران الإسرائيلي.

وأشار شهود عيان إلى أن عائلات بأكملها تغادر تلك الأحياء في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية التي لا تتوقف.

ومنذ السبت تواصل المقاتلات الإسرائيلية شن غاراتها على مناطق متفرقة من قطاع غزة، أسفرت عن دمار هائل بالمناطق السكانية وخسائر كبيرة في الأرواح وحالة نزوح جماعي.

و

في آخر احصائية رسمية؛ عدد الأطفال الذين قتلهم الاحتلال خلال هذه الحرب 260 طفلاً ، وأكثر من 230 امرأة، وهناك آلاف الإصابات !!

أين العالم المنافق الذي أفجعته صورة مجندة خلال اعتقالها، وأغمض عينيه عن كل هذه المجازر التي ترتكب بحق الأبرياء !! pic.twitter.com/Bo9Uhv13iC — جهاد حلس، غزة (@Jhkhelles) October 10, 2023

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في بيان إن أكثر من 140 ألف فلسطيني نزحوا من منازلهم إلى نحو 70 مركز إيواء غالبيتها تابعة للأمم المتحدة. وذكر البيان أن هجمات إسرائيل أدت إلى تدمير 168 مبنى سكنيا وأكثر من ألف وحدة سكنية بشكل كلي فضلا عن تضرر أكثر من 12 ألف وحدة سكنية منها 560 باتت غير صالحة للسكن.

كما وثقت منظمات حقوقية تدمير ما لا يقل عن 70 منشأة صناعية في مناطق متفرقة من قطاع غزة، بينما تعرضت 14 محطة مياه وصرف صحي لأضرار كلية وجزئية أدت لتعطيل الخدمات لنحو نصف مليون شخص.