Iranian Labour News Agency

| 13:30   
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معرف الأخبار : ۱۴۰۶۱۸۳
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الأزهر یوجه رسالة لإسرائیل باللغة العبریة

أصدرت مجلة صوت الأزهر التي تصدر عن الأزهر الشريف في مصر رسالة لإسرائيل بثلاث لغات من بينها اللغة العبرية.

الأزهر یوجه رسالة لإسرائیل باللغة العبریة
الأزهر يوجه رسالة لإسرائيل باللغة العبرية
 

وجاء في الرسالة أن: "الاحتلال هو أصل كل الشرور، متهما تل أبيب بانتهاك كافة القوانين الدولية والإنسانية".

وجاء الرسالة باللغة العربية كالتالي:
اسأل ضميرك:
- مَن الطرف الذى احتل وما زال يحتل أراضى غيره طوال 75 عاماً؟
- مَن الطرف الذى يرفض تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن طوال 75 عاماً؟
- مَن الطرف الذى يزرع أرض غيره مستوطنات غير شرعية، منتهكاً القانون الدولى؟
- مَن الطرف الذى تسبب ببطشه العسكرى فى نزوح ملايين اللاجئين طوال 75 عاماً ويرفض حقهم فى العودة؟
- مَن الطرف الذى يقصف ويقتل المدنيين بشكل عشوائى طوال ٧٥ عاماً؟
- مَن الطرف الذى ارتكب جرائم حرب موثقة فى تقارير دولية؟
- مَن الطرف الذى يرفض التعاون مع محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.. ويتجاهل أحكامهما؟
- مَن الطرف الذى يحاصر الآخر عسكرياً وسياسياً ويمنع عنه كل مقومات الحياة؟
- من الطرف الذى يستهدف ويقتل الصحفيين لمنعهم من إظهار الحقيقة؟
- مَن الطرف الذى بنى كيانه على أساس دينى عنصرى متطرف يمنح لكل يهودى فى العالم حقوقاً لا يمنحها لأصحاب الأرض الأصليين؟
- مَن الطرف الذي يعتبره المجتمع الدولي سلطة احتلال وفق قواعد القانون الدولى؟)

العبرية:

הכיבוש הוא מקור כל רוע
- שאל את המצפון שלך!
- מי זה שכבש וממשיך לכבוש אדמות של אחרים במשך 75 שנה؟
- מי זה שמסרב ליישם את החלטות האו"ם ומועצת הביטחון במשך 75 שנה?
- מי זה שממשיך לשתול התנחלויות בלתי חוקיות על אדמת אנשים אחרים, תוך הפרת המשפט הבינלאומי?
- מי זה שהאכזריות הצבאית שלו גרמה להימלטות של מיליוני פליטים במשך 75 שנה, ושולל את זכות השיבה שלהם?
- מי זה שמפציץ והורג אזרחים ללא הבחנה כבר 75 שנה?
- מי זה שביצע פשעי מלחמה המתועדים בדו"חות בינלאומיים?
- מי זה שמסרב לשתף פעולה עם בית הדין הבינלאומי ובית הדין הפלילי הבינלאומי... ומתעלם מהפסיקות שלהם?
- מי זה שמטיל סגר צבאי ומדיני על האחרים, ושולל מהם את כל צרכי החיים?
- מי זה שרודף אחרי עיתונאים ורוצח אותם כדי למנוע אותם מחשיפת העובדות מי זה שרודף אחרי עיתונאים ורוצח אותם כדי למנוע אותם מחשיפת העובדות
- מי זה שבנה את הישות שלו על בסיס דתי קיצוני וגזעני המעניק לכל יהודי בעולם זכויות שהן לא מנת חלקם של בעלי האדמה המקוריים?
- מי זה שהקהילה הבינלאומית רואה בו שלטון של כיבוש, לפי כללי המשפט הבינלאומי?

 

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