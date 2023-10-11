الأزهر یوجه رسالة لإسرائیل باللغة العبریة

وجاء في الرسالة أن: "الاحتلال هو أصل كل الشرور، متهما تل أبيب بانتهاك كافة القوانين الدولية والإنسانية".

وجاء الرسالة باللغة العربية كالتالي:

اسأل ضميرك:

- مَن الطرف الذى احتل وما زال يحتل أراضى غيره طوال 75 عاماً؟

- مَن الطرف الذى يرفض تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن طوال 75 عاماً؟

- مَن الطرف الذى يزرع أرض غيره مستوطنات غير شرعية، منتهكاً القانون الدولى؟

- مَن الطرف الذى تسبب ببطشه العسكرى فى نزوح ملايين اللاجئين طوال 75 عاماً ويرفض حقهم فى العودة؟

- مَن الطرف الذى يقصف ويقتل المدنيين بشكل عشوائى طوال ٧٥ عاماً؟

- مَن الطرف الذى ارتكب جرائم حرب موثقة فى تقارير دولية؟

- مَن الطرف الذى يرفض التعاون مع محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.. ويتجاهل أحكامهما؟

- مَن الطرف الذى يحاصر الآخر عسكرياً وسياسياً ويمنع عنه كل مقومات الحياة؟

- من الطرف الذى يستهدف ويقتل الصحفيين لمنعهم من إظهار الحقيقة؟

- مَن الطرف الذى بنى كيانه على أساس دينى عنصرى متطرف يمنح لكل يهودى فى العالم حقوقاً لا يمنحها لأصحاب الأرض الأصليين؟

- مَن الطرف الذي يعتبره المجتمع الدولي سلطة احتلال وفق قواعد القانون الدولى؟)

العبرية:

הכיבוש הוא מקור כל רוע

- שאל את המצפון שלך!

- מי זה שכבש וממשיך לכבוש אדמות של אחרים במשך 75 שנה؟

- מי זה שמסרב ליישם את החלטות האו"ם ומועצת הביטחון במשך 75 שנה?

- מי זה שממשיך לשתול התנחלויות בלתי חוקיות על אדמת אנשים אחרים, תוך הפרת המשפט הבינלאומי?

- מי זה שהאכזריות הצבאית שלו גרמה להימלטות של מיליוני פליטים במשך 75 שנה, ושולל את זכות השיבה שלהם?

- מי זה שמפציץ והורג אזרחים ללא הבחנה כבר 75 שנה?

- מי זה שביצע פשעי מלחמה המתועדים בדו"חות בינלאומיים?

- מי זה שמסרב לשתף פעולה עם בית הדין הבינלאומי ובית הדין הפלילי הבינלאומי... ומתעלם מהפסיקות שלהם?

- מי זה שמטיל סגר צבאי ומדיני על האחרים, ושולל מהם את כל צרכי החיים?

- מי זה שרודף אחרי עיתונאים ורוצח אותם כדי למנוע אותם מחשיפת העובדות מי זה שרודף אחרי עיתונאים ורוצח אותם כדי למנוע אותם מחשיפת העובדות

- מי זה שבנה את הישות שלו על בסיס דתי קיצוני וגזעני המעניק לכל יהודי בעולם זכויות שהן לא מנת חלקם של בעלי האדמה המקוריים?

- מי זה שהקהילה הבינלאומית רואה בו שלטון של כיבוש, לפי כללי המשפט הבינלאומי?