الناطق باسم القسام: کل استهداف لأبناء شعبنا فی بیوتهم سنقابله بإعدام رهینة من المدنیین

وقال أبو عبيدة “نعلن بأن كل استهداف لأبناء شعبنا الآمنين في بيوتهم دون سابق إنذار سنقابله آسفين بإعدام رهينة من رهائن العدو المدنيين لدينا وسنبث ذلك مضطرين بالصوت والصورة”.

وكانت كتائب القسام أعلنت في وقت سابق اليوم عن مقتل أربعة أسرى إسرائيليين لديها، جراء القصف على قطاع غزة.

وقال أبو عبيدة، في تدوينة على حسابه بتلغرام، إن “قصف الاحتلال الليلة واليوم على قطاع غزة أدى إلى مقتل أربعة من أسرى العدو وارتقاء آسريهم من المجاهدين”.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي اليوم الإثنين إن عدد الأسرى الإسرائيليين في غزة يصل إلى مئة.

وجاء تهديد حركة حماس بعدما فرضت إسرائيل “حصارا مطبقا” على قطاع غزة وواصلت قصفه بشكل عنيف اليوم.

ولاحقا في كلمة متلفزة لأبو عبيدة، بثتها قناة الأقصى التابعة لحركة حماس، أعلنت كتائب القسام أنها “لن تدخل في تفاوض على قضية الأسرى تحت النار وفي ظل المعركة”.

وأكد المتحدث أن قضية الأسرى “ملف استراتيجي له مساره المعروف”، مضيفا أن “لهذا الملف أثمانه التي ستدفعها إسرائيل لا محالة”.