"طوفان الأقصى" بیومها الرابع.. کیان الإحتلال توسع رقعة غاراتها والقسام تصعد عملیاتها

قال متحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الإثنين، إن عدد الشهداء الفلسطينيين جراء الغارات الإسرائيلية العنيفة على غزة ارتفع إلى 704.

وأضاف المتحدث في تصريحات أن 3726 أصيبوا، مشيرا إلى أن الشهداء بينهم 143 طفلا و105 نساء.

وصعد جيش الاحتلال من هجماته العسكرية الخطيرة ضد قطاع غزة، واستهدف بالطائرات النفاثة والزوارق الحربية، مئات المنازل والأهداف الجديدة، اليوم الإثنين، ما أدى إلى ارتفاع عدد الشهداء لا سيما الأطفال، وإحداث دمار كبير، أعاد للذاكرة ما كان عليه الوضع في الحروب السابقة ضد القطاع، وهو ما من شأنه أن يصعب من الأوضاع الإنسانية، خاصة بعد منع الاحتلال تزويد القطاع بالسلع الغذائية والوقود، فيما واصلت المقاومة الفلسطينية تصديها لتلك الهجمات بالاشتباكات في مناطق “غلاف غزة”، وإطلاق الصواريخ صوب المستوطنات والمدن الإسرائيلية.