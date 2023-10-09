کتائب القسام تعلن مقتل 4 أسرى إسرائیلیین لدیها جراء القصف على غزة

وقال الناطق الرسمي باسم القسام أبو عبيدة، في تدوينة على حسابه بتلغرام، إن “قصف الاحتلال الليلة واليوم على قطاع غزة أدى إلى مقتل أربعة من أسرى العدو وارتقاء آسريهم من المجاهدين”.

ويدور الحديث في وسائل إعلام إسرائيلية، عن 100 أسير على الأقل تمكن المقاومون الفلسطينيون من القبض عليهم وأخذهم إلى غزة.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، تعيين الجنرال المتقاعد غال هيرش، مسؤولا عن ملف الأسرى والمفقودين في قطاع غزة وغلافه.

ووفق بيان صدر عن مكتب نتنياهو: “عين رئيس الوزراء، العميد غال هيرش مسؤولا عن قضية المختطفين والمفقودين”.

وأضاف: “ستخضع جميع الوزارات الحكومية لتعليماته في هذا الموضوع”.