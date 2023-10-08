شرطي مصري یقتل سائحیْن إسرائیلیین في الإسکندریة

وأضاف المصدر أن الحادث أسفر عن مقتل اثنين من أعضاء الفوج الإسرائيلي وأحد المصريين وإصابة آخر، لافتًا إلى أن قوات الأمن ألقت القبض على فرد الشرطة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، ونقل المصاب إلى المستشفى للعلاج.

#شاهد: من مكان عملية اطلاق النار التي نفذها شرطي مصري في مدينة الاسكندرية، حيث اسفرت عن مقتل اثنين من الاسرائيليين واصابة آخرين pic.twitter.com/Chq2r9z1Vr — Newpress | نيو برس (@NewpressPs) October 8, 2023

وأعلن المحامي وعضو لجنة العفو الرئاسي طارق العوضي، تطوعه للدفاع عن فرد الشرطة المتهم بقتل السائحين الإسرائيليين.

وكتب العوضي على صفحته الرسمية في فيسبوك: “أناشد زملائي كبار محامي مصر وأساتذتها والنقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية والأحزاب وجمعيات ومؤسسات حقوق الإنسان إعلان تطوعهم جميعا للدفاع عن فرد الشرطة المتهم”.

وتزامن واقعة إطلاق النار على الفوج الإسرائيلي في الإسكندرية، مع دخول العملية التي تشنها المقاومة الفلسطينية تحت اسم “طوفان الأقصى” يومها الثاني.

لقطات من الإسكندرية بعد إطلاق أحد أفراد الشرطة المصرية النار من سلاحه الشخصي على سائحين إسرائيليين pic.twitter.com/EhDqQVwTiD — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) October 8, 2023

وفي يونيو/ حزيران الماضي، نفذ جندي مصري هجوم ضد قوة إسرائيلية بعد أن تمكن من عبور الخط الحدودي الفاصل بين الأراضي المصرية والفلسطينية.

وعلى الرغم من أن مصر هي أول دولة عربية وقعت اتفاقا للسلام مع إسرائيل عام 1979 برعاية أمريكية، وهي الاتفاقية التي عرفت باسم “كامب ديفيد”، إلا أن الموقف الشعبي يرفض السلام والتطبيع.