350 قتیلا إسرائیلیا ومئات الجرحى في عملیة “طوفان الأقصى” وآلاف الصواریخ وأسر جنود للاحتلال

وارتفعت حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى 350، وأكثر من 2000 مصاب جراء العملية بحسب القناة 12 العبرية .

تغطية صحفية دمار في “تل أبيب” بعد سقوط صواريخ من غزة عليها. pic.twitter.com/NgWMpxMwtR — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 7, 2023

تغطية صحفية: مشاهد جديدة.. دمار وحرائق في “تل أبيب”؛ إثر الرشقات الصاروخية الأخيرة من غزة. pic.twitter.com/a4ksrO8hWK — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 7, 2023

تغطية صحفية: اختباء مسافرين في مطار “بن غوريون” الإسرائيلي إثر الرشقات الصــاروخــية الأخيرة على “تل أبيب”. pic.twitter.com/5XbhPTbZ9n — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 7, 2023

استمرار القتال مع “مئات” المتسللين الفلسطينيين

وأكد الجيش الإسرائيلي، السبت، أن قواته ما زالت تقاتل في أكثر من 20 موقعا، “مئات” المسلحين الفلسطينيين الذي تسللوا من قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش ريتشارد هيخت للصحافيين إن “المئات غزوا” البلاد وإن “المئات” ما زالوا داخل إسرائيل ويقاتلون جنودها.

وأضاف “لا يزال هناك 22 موقعا نتعامل فيها مع الإرهابيين الذين وصلوا إلى إسرائيل بحرا وبرا وجوا”، مشيرا إلى أن حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ أكثر من عشرة أعوام، شنّت “هجوما بريا قويا”.

وتحدث عن وجود “حالات احتجاز رهائن خطرة في بئيري وأوفكيم”، في إشارة الى مستوطنتين تقعان في صحراء النقب، وتبعد الثانية منهما أكثر من 20 كلم عن الحدود مع القطاع المحاصر.

وأشار هيخت الى أن أكثر من ثلاثة آلاف صاروخ تمّ إطلاقها، السبت، من غزة، متوعدا بـ”ردّ هائل على هذا الهجوم غير المسبوق”.

مشاهد من اقتحام موقع “بئيري” العسكري شرق المحافظة الوسطى، وقتل وأسر من فيه من الجنود. pic.twitter.com/na0fN428ae — شجاعية (@shejae3a) October 7, 2023

مشاهد من اقتحام كتائب القسام لموقع “بئيري” العسكري شرق المحافظة الوسطى، وقتل وأسر من فيه من الجنود ضمن معركة #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/rlcWkDgQDS — يونس أبو جراد (@YunusAbujarad) October 7, 2023

افراد من قوات حماس المدججون بالسلاح يتحولون من بيت إلى بيت في مستوطنة كيبوتس بئيري بحثا عن إسرائيليين.!!!

pic.twitter.com/bit32qWUEa — Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) October 7, 2023

مقتل قائد كبير

أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، مقتل قائد لواء “ناحال” يوناتان شتاينبرغ خلال اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين على حدود القطاع.

وقال متحدث الجيش دانييل هجاري، عبر حسابه على منصة “إكس”، “سمح للنشر بأن قائد لواء ناحال المقدم يوناتان شتاينبرغ، قُتل اليوم (السبت) في مواجهة مع أحد المسلحين بالقرب من معبر كرم أبو سالم”.

وأضاف: “المقدم يوناتان شتاينبرغ، يبلغ من العمر 42 عاما وهو من كيبوتس شوماريا جنوبي إسرائيل، قُتل خلال تبادل إطلاق النار بالقرب من معبر كرم أبو سالم”.

ويعتبر “ناحال” أحد ألوية النخبة في الجيش الإسرائيلي.

سمح بالنشر أن قائد لواء ناحال، المقدم يوناتان شتاينبرغ، قُتل اليوم في مواجهة مع أحد المقاتلين الفلسطينيين بالقرب من كيرم شالوم. يوناتان شتاينبرغ، 42 عاما من كيبوتس شوماريا، كان في طريقه لتبادل إطلاق النار الذي أجراه مرؤوسوه مع المقاتلين، وفي طريقه واجه مقاتلاً وقُتل خلال تبادل… pic.twitter.com/kazhwBjEbM — سعيد بشارات Saaed Bsharat (@saaed_bsharat) October 7, 2023

أسر جنود

وأعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس أسر “عدد من الجنود الإسرائيليين” في مقطع فيديو نشرته على صفحتها بمنصة “تلغرام”.

وظهر في مقطع الفيديو “ثلاثة أشخاص لا يرتدون الزي العسكري”، لكن القسام قالت إنهم من “الجنود الإسرائيليين”.

وقالت الكتائب إنها قامت “بتأمين” عشرات الضباط والجنود الإسرائيليين الذين أسرتهم بأماكن آمنة وبأنفاقها.

وأضافت: “نبشّر أسرانا وأبناء شعبنا أن في قبضة كتائب القسام عشرات الأسرى من الضباط والجنود وقد تم تأمينهم في أماكن آمنة وفي أنفاق المقاومة”، دون الإعلان عن عدد الأسرى، أو أي تفاصيل إضافية.

كما أعلنت “سرايا القدس” عن أسرها عددا من الجنود.

وقالت إذاعة عبرية في وقت سابق إن عدد الأسرى من الإسرائيليين وصل إلى 35 على الأقل، فيما أوردت وسائل إعلام عبرية أخرى أنباء عن أسر 50 إسرائيليا من إحدى مستوطنات غزة.

سرايا القدس تعرض مشاهد لحظة الاستيلاء على موقع ناحل عوز العسكري شرق غزة ضمن معركة «طوفان الأقصى».#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/8Gzv0Atnbn — fadi hayek (@fadihayek101913) October 7, 2023

فيديو متداول لفلسطينيين تمكنوا من الدخول إلى موقع عسكري إسرائيلي في غلاف #غزة. pic.twitter.com/ua5lKAdEac — وكالة سوا الإخبارية (@palsawa) October 7, 2023

وقالت كتائب عز الدين القسام، على لسان قائدها محمد الضيف في رسالة صوتية، إن القيادة “قررت وضع حد لكل جرائم الاحتلال، وانتهى الوقت الذي يعربد فيه دون محاسب”. وأضافت “نعلن بدء عملية (طوفان الأقصى) ونعلن أن الضربة الأولى التي استهدفت مواقع العدو وتحصيناته تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة”، حسبما جاء على موقع تلفزيون الأقصى التابع للحركة.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو تظهر دوي اشتباكات في هذه المناطق، وعمليات اقتحام للحدود من بينها “إنزال” لعناصر تتبع للفصائل الفلسطينية.

وردا على ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية “السيوف الحديدية” ضد “حماس” في قطاع غزة، قائلا في بيان إن “طائراته بدأت شن غارات في عدة مناطق بالقطاع على أهداف تابعة لحماس”.

كما أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي انخراطها في عملية “طوفان الأقصى”.

وصرح الناطق باسم سرايا القدس المكنى “أبو حمزة”، في بيان مقتضب، أنها (سرايا القدس) “جزء من معركة طوفان الأقصى وتقاتل بجانب كتائب القسام (الجناح العسكري لحماس) كتفًا إلى كتف حتى النصر”.