البرلمان الأوروبي یعتقد أنه لا ینبغي شراء الغاز من أذربیجان

صرحت بذلك ميتسولا للصحفيين اليوم الجمعة على هامش قمة الإتحاد الأوروبي غير الرسمية في غرناطة، حيث تابعت: "لا يمكننا الانتقال من شريك طاقة لا يمكن الاعتماد عليه إلى شريك طاقة آخر غير موثوق به، وهذا هو موقفنا".

وكانت صحيفة "بوليتيكو" قد ذكرت، في وقت سابق نقلا عن مصادر، أنه من غير المرجح أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على باكو بسبب تفاقم الأزمة في قره باغ، لأنها لا تعتمد على إمدادات الغاز الطبيعي من أذربيجان، على الرغم من أن السياسيين الأوروبيين غالبا ما يكونون على استعداد للوقوف إلى جانب أرمينيا في تصريحاتهم، إلا أن تأثير أذربيجان على الاتحاد أقوى بكثير، لأن بروكسل تعتبر غاز بحر قزوين بديلا عن الغاز الروسي. وتقول الصحيفة إنه، وعلى الرغم من التعبير الخجول عن القلق من قبل بعض السياسيين الأوروبيين، فإن الأزمة الاقتصادية تجبر الاتحاد الأوروبي على الاختيار بين قيمة وفوائد التعاون مع باكو.

وبحسب الصحيفة، فقد استورد الاتحاد الأوروبي، عام 2022، حوالي 3.4% من إجمالي حجم الغاز الأذربيجاني عبر خط الأنابيب عبر البحر الأدرياتيكي.

وتتابع الصحيفة أن بإمكان باكو أن تلعب دورا أكثر أهمية في استراتيجية الطاقة للاتحاد في المستقبل، نظرا لقربها من تركمانستان، التي تمتلك رابع أكبر احتياطي للغاز في العالم. وتجري الشركات الأوروبية والأمريكية، وفقا لـ "بوليتيكو"، مفاوضات لبناء بنية تحتية لنقل الغاز عبر أذربيجان.