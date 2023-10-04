مجلس النواب الأمریکي یقیل رئیسه مکارثي فی سابقة هي الأولى فی تاریخ الولایات المتحدة

صوت مجلس النواب الأمريكي اليوم الثلاثاء لصالح إقالة رئيسه كيفن مكارثي من منصبه، إذ أدت الخلافات بينه وبين زملائه الجمهوريين لدفع الكونجرس إلى مزيد من الفوضى بعد أيام فقط من تفاديه بصعوبة إغلاق الحكومة.