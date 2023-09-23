إدارة بایدن تجري محادثات مع فیتنام حول صفقة أسلحة قد تغضب الصین

قال شخصان مطلعان إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تجري محادثات مع فيتنام حول اتفاق لأضخم عملية نقل أسلحة في التاريخ بين الخصمين السابقين إبان الحرب الباردة، وهو اتفاق قد يؤدي إلى إثارة غضب الصين وتهميش روسيا.