موقع سعودي یکشف: المملکة أغلقت ملف التطبیع وعلّقت أي مباحثات بسبب تطرّف حکومة نتنیاهو

أكد مسؤول في مكتب رئيس حكومة إسرائيل إن السعودية أبلغت الادارة الاميركية وقف أي مباحثات تتعلّق بالتطبيع مع إسرائيل. حسب موقع "إيلاف" السعودي.