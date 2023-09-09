معهد أمریکي: الصین قد تستعد لغزو تایوان في عهد بایدن

ويقول الدكتور لورانس فرانكلين، مسؤول مكتب شؤون إيران في عهد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق دونالد رامسفيلد، في تقرير نشره معهد جيتستون، إن الرئيس الصيني شي جين بينج، زعيم الحزب الشيوعي، يقوم بعسكرة بلاده بسرعة وأصدر تعليمات لجيشها “بالاستعداد للحرب” و”القتال والفوز بها”.

وقبل بضعة أسابيع فقط، حذر خبير الشأن الصيني جوردون تشانج قائلا: “استبدل الحاكم الصيني شي جين بينج القيادة العليا لقوة الصواريخ الصينية، المسؤولة عن جميع الرؤوس الحربية النووية الصينية البالغ عددها 400 رأس تقريبا. هذه التغييرات في الأفراد هي جزء مما يكاد يكون من المؤكد أنه التطور الأكثر شؤما في هذا الوقت. يبدو أن شي يفكر في استخدام أو على الأقل التهديد باستخدام أسلحته الأكثر تدميرا. وبعبارة أخرى، تخطط الصين للذهاب إلى الحرب”.

وأضاف: “أقال شي قائد قوة الصواريخ، لي يوي تشاو، ومفوضها السياسي، شو تشونج بو. ولم يُشاهد أي منهما علنا منذ ذلك الحين. كما اختفى نائب لي، ليو قوانج بين، إلى جانب تشانج تشين تشونج، وهو نائب سابق. وفي الوقت نفسه تقريبا، ورد أن وو قوه هوا، نائب قائد قوة الصواريخ، انتحر في أوائل تموز/يوليو”.

ويقول فرانكلين، الذي خدم في الجيش الأمريكي، إنه مما لا شك فيه أن شي يوازن ما بين نسبة المخاطرة إلى الاستفادة في حالة شن عملية عدوانية ضد تايوان خلال فترة ولاية الرئيس الأمريكي جو بايدن. ولا شك أن شي يدرك أن “نافذة الفرصة” الخاصة به قد تغلق في غضون 18 شهرا، مصحوبة بانتخابات رئاسية أمريكية مثيرة للانتباه.

ومن المؤكد أن توقيت أي هجوم صيني على تايوان سيحدده تقييم شي للقوة السياسية المحلية لإدارة بايدن بالإضافة إلى الحاجة المحتملة إلى تحويل قوي عن اقتصاده المنهار.

ومما لا شك فيه أن شي يقيم أيضا عزم الرئيس الأمريكي على دعم تصريحاته المتكررة بأن القوات الأمريكية سوف تأتي للدفاع عن تايوان في حالة حدوث غزو صيني، في مقابل تراجع وزارة الخارجية الأمريكية الفوري عن هذا الوعد.

وأوضح فرانكلين أنه في غضون العام الماضي أو نحو ذلك، يبدو أن القيادة الأمريكية افترضت أن الموقف الاستفزازي المتزايد من جانب الجيش الصيني في التعامل مع تايوان كان في الأساس نتيجة للزيارات التي قام بها سياسيون أمريكيون بارزون إلى تايوان، فضلا عن الرحلة التي قامت بها الرئيسة التايوانية تساي إنج وين إلى واشنطن العاصمة.

ويقول الحزب الشيوعي الصيني إن الولايات المتحدة تعامل تايوان كدولة مستقلة وإن زيارات كبار الشخصيات هذه تنتهك “سياسة الصين الواحدة”.

والحقيقة على الأرجح، بحسب فرانكلين، هي أن تجاوزات الحزب الشيوعي الصيني المتكررة ضد السيادة الجوية والبحرية لتايوان، بعد زيارة رئيسة مجلس النواب آنذاك نانسي بيلوسي في آب/أغسطس 2022 إلى تايوان، هي في الواقع مجرد جزء من تدريبات الغزو العسكري للحزب الشيوعي الصيني في طريقه إلى هجوم شامل. وقد أظهرت “بروفات” الحزب الشيوعي الصيني حتى الآن قدرته المتزايدة في مناورات الإنزال البرمائي والهجمات الجوية وعمليات القصف والمناورات البحرية لدعم قواته البرية.

(د ب أ)