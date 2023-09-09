زلزال المغرب.. مئات القتلى والجرحى حسب بیان رسمي

وجاء في بيان الوزارة أن الضحايا سجلوا في مناطق الحوز ومراکش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودانت، في حصيلة حتى الثانية من صباح السبت بالتوقيت المحلي.

كما أشار البيان إلى أن الإصابات متفاوتة الخطورة، إذ نقل الجرحى إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات اللازمة.

وكانت حصيلة سابقة مصدرها وسائل إعلام محلية، أشارت إلى مقتل 30 شخصا على الأقل.

وفي وقت سابق، أكد مسؤول مغربي لوكالة "رويترز"، أن عشرات الأشخاص قتلوا من جراء الزلزال، معظمهم في مناطق يصعب الوصول إليها جنوبي مراكش.

وشهد المغرب زلزالا بقوة 7 درجات على مقياس ريختر ليل الجمعة، شعر به سكان عدد كبير من مناطق المملكة.