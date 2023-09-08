ماسک یکشف کیف منع هجوماً أوکرانیاً على روسیا کان سیؤدی لردّ نووي

وكتب في منشور على منصة “إكس” الخميس: “تلقينا طلبا عاجلا من السلطات الحكومية لتفعيل ستارلينك حتى سيفاستوبول. وكانت النية الواضحة هي إغراق معظم الأسطول الروسي الراسي” هناك.

ونُشرت خدمة الإنترنت عبر شبكة نظام ستارلينك للأقمار الاصطناعية التي طورّتها شركة “سبايس إكس” التابعة لماسك، في أوكرانيا بعد وقت قصير من غزوها في شباط/ فبراير 2022.

وتعد مدينة سيفاستوبول مركزا لقاعدة الأسطول الروسي في البحر الأسود في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014.

وأوضح ماسك في منشوره: “لو وافقت على طلبهم، كانت سبيس إكس، ستكون متواطئة في عمل من أعمال الحرب وتصعيد للصراع”.

There was an emergency request from government authorities to activate Starlink all the way to Sevastopol. The obvious intent being to sink most of the Russian fleet at anchor. If I had agreed to their request, then SpaceX would be explicitly complicit in a major act of war and… — Elon Musk (@elonmusk) September 7, 2023

كان ماسك يتحدث ردا على مقتطف منشور من كتاب سيرة حياته الذي سيصدر قريبا وهو من تأليف والتر آيزاكسون.

وفي المقتطف الذي نشرته صحيفة “واشنطن بوست”، كتب آيزاكسون أنه في أيلول/ سبتمبر 2022 “حاول الجيش الأوكراني شن هجوم سري على الأسطول البحري الروسي المتمركز في سيفاستوبول من خلال إرسال ست مسيّرات صغيرة تحت الماء محملة بمتفجرات، باستخدام ستارلينك” لإرشاد الطائرات نحو الهدف.

وأضاف الكاتب أن ماسك “تحدّث بعد ذلك إلى السفير الروسي لدى الولايات المتحدة… الذي أخبره صراحة بأن هجوماً أوكرانياً على شبه جزيرة القرم سيؤدي إلى رد نووي”.

وتابع آيزاكسون أن ماسك “طلب من مهندسيه تعطيل التغطية داخل دائرة قطرها 100 كيلومتر من ساحل القرم. وعندما اقتربت المسيّرات الأوكرانية من الأسطول الروسي في سيفاستوبول، فقدت الاتصال وسقطت من دون تعرّضها لأضرار”.

(أ ف ب)