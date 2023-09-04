معرف الأخبار : ۱۳۹۴۱۱۵
اردوغان: یمکن التوصل قریبا إلى حل بشأن إحیاء اتفاق تصدیر الحبوب
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين إن ممرات الحبوب يجب ألا تُستخدم لأغراض عسكرية.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في منتجع سوتشي على البحر الأسود أن خطوط أنابيب الغاز الروسية إلى تركيا تتعرض لهجوم مستمر.
وكرر مجددا الاثنين “فشل” الهجوم المضاد الذي بدأه الجيش الاوكراني بداية حزيران/يونيو واتاح له استعادة السيطرة على بعض البلدات.
وقال بوتين “هذا ليس خطأ، إنه فشل. في أي حال، ذلك هو الوضع اليوم بالضبط”، مضيفا “سنرى ما سيحصل لاحقا، لكنني آمل ان يبقى الأمر على هذا النحو”.
من جانبه أردوغان اليوم الاثنين إنه يعتقد بأنه يمكن التوصل قريبا إلى حل بشأن إحياء اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي توسطت فيه الأمم المتحدة، بما في ذلك سد الفجوات المتبقية.
جاء حديث أردوغان إلى جانب نظيره الروسي بوتين بعد اجتماع بينهما بمنتجع سوتشي الروسي.
ويسعى أردوغان إلى إقناع بوتين بالعودة إلى مبادرة حبوب البحر الأسود بعد انسحاب موسكو في يوليو تموز، لينتهي بذلك الاتفاق الذي استمر عاما وسمح بالتصدير الآمن للحبوب من الموانئ الأوكرانية.