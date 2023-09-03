زیلینسکي: سفینتا شحن نجحتا في عبور ممر نقل الحبوب رغم الحصار

وقال زيلينسكي في تغريدة على منصة إكس للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقا)،:” نجحت سفينتان أخريان في عبور ممر نقل الحبوب المؤقت في البحر الأسود …أوكرانيا تعيد حرية الملاحة الحقيقية إلى البحر الأسود. الحرية تتطلب الحسم”.

يشار إلى أن روسيا سحبت ضماناتها الأمنية للسفن المدنية التي تحمل الحبوب في منتصف تموز/يوليو الماضي، وعوضا عن ذلك هددت بمعاملة جميع السفن المتجهة من وإلى الموانئ الأوكرانية على أنها تحمل شحنات عسكرية. وتحاول كييف تنظيم صادراتها رغم الخطر الذي تشكله هجمات موسكو.

وأضاف زيلينسكي: “أشكر جميع عمال موانئنا وجميع من يضمنون التشغيل الآمن للممر… نحث حلفاءنا على دعم جهودنا عبر توفير المزيد من أنظمة الدفاع الجوي. .. سنتمكن معا من حماية حرية الملاحة في البحر الأسود وما خلفه”.

وفي رسالته اليومية المصورة بالفيديو، دعا زيلينسكي أيضا إلى استعادة الأمن في منطقة ميناء أوديسا على البحر الأسود، وهو أمر بالغ الأهمية لصادرات الحبوب الأوكرانية.

ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان غدا الاثنين، في مدينة سوتشي الروسية المطلة على البحر الأسود، حيث من المتوقع أن يبحثا، من بين أمور أخرى، الاستئناف المحتمل لاتفاق الحبوب.