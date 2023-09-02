معرف الأخبار : ۱۳۹۳۲۸۱
الاجتماع الثلاثي الذي جمع السید نصرالله والنخالة والعاروري فی بیروت
التقى الأمين العام لـحزب الله السيد حسن نصر الله في بيروت، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة، ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري.
واستعرض السيد حسن نصر الله والنخالة والعاروري، آخر المستجدات والتطورات السياسية خاصة المتعلقة بفلسطين.
وجرى تقييم مشترك للوضع في الضفة الغربية وتصاعد حركة المقاومة فيها.
وشددوا على الموقف الثابت لكل قوى محور المقاومة في مواجهة السلطات الإسرائيلية، مؤكدين على أهمية التنسيق والتواصل اليومي والدائم بين حركات المقاومة في فلسطين ولبنان.
كما شددوا على أهمية التنسيق ومتابعة كل المستجدات السياسية والأمنية والعسكرية واتخاذ القرار المناسب.