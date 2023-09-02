الاجتماع الثلاثي الذي جمع السید نصرالله والنخالة والعاروري فی بیروت

واستعرض السيد حسن نصر الله والنخالة والعاروري، آخر المستجدات ‌والتطورات السياسية خاصة المتعلقة بفلسطين.

وجرى تقييم مشترك للوضع في الضفة ‌الغربية وتصاعد حركة المقاومة فيها.

وشددوا على الموقف الثابت لكل قوى محور المقاومة في مواجهة السلطات الإسرائيلية، مؤكدين على أهمية التنسيق والتواصل اليومي والدائم بين حركات ‌المقاومة في فلسطين ولبنان.

كما شددوا على أهمية التنسيق ومتابعة كل المستجدات السياسية والأمنية ‌والعسكرية واتخاذ القرار المناسب.