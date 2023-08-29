البرهان‭ ‬التقى‭ ‬السیسی‭ ‬فی‭ ‬العلمین‭… ‬ومجزرة‭ ‬فی‭ ‬دارفور

وأكد‭ ‬في‭ ‬العلمين‭ ‬أن‭ “‬الجيش‭ ‬ليست‭ ‬لديه‭ ‬أي‭ ‬نزعة‭ ‬للاستمرار‭ ‬في‭ ‬السلطة‭”‬،‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬الحرب‭ ‬المدمرة‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭ ‬البلاد‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬سعيهم‭ ‬إلى‭ “‬إنهاء‭ ‬الحرب‭ ‬واستكمال‭ ‬مسار‭ ‬الانتقال‭ ‬الديمقراطي‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬انتقالية‭ ‬حقيقية‭ ‬يستطيع‭ ‬بعدها‭ ‬الشعب‭ ‬السوداني‭ ‬تأسيس‭ ‬دولته‭ ‬وفق‭ ‬انتخابات‭ ‬حرة‭ ‬ونزيهة‭”.‬

ووفق‭ ‬بيان‭ ‬للجيش‭ ‬السوداني،‭ ‬البرهان‭ ‬طالب‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬بالنظر‭ ‬إلى‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬موضوعي‭ ‬وصحيح،‭ ‬متهما‭ “‬القوات‭ ‬المتمردة‭” ‬بإشعال‭ ‬الحرب‭ ‬لتدمير‭ ‬البلاد‭.‬

وذكر‭ ‬أن‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬مارست‭ ‬انتهاكات‭ ‬واسعة‭ ‬وجرائم‭ ‬حرب‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬السودانية‭ ‬الخرطوم‭ ‬ومدن‭ ‬دارفور‭ ‬والجنينة‭ ‬ونيالا‭ ‬ومختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬البلاد‭.‬

وأكد‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬جماعات‭ ‬إسلامية‭ ‬تساند‭ ‬الجيش‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحرب،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬حرصهم‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬حد‭ ‬لهذه‭ ‬الحرب‭ ‬وإنهاء‭ ‬الأوضاع‭ ‬المأساوية‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬البلاد‭.‬

أما‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬فأكد‭ ‬أن‭ “‬موقف‭ ‬بلاده‭ ‬ثابت‭ ‬وراسخ في‭ ‬دعم‭ ‬أمن‭ ‬واستقرار‭ ‬السودان‭ ‬ووحدة‭ ‬وسلامة‭ ‬أراضيه،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الظروف‭ ‬الدقيقة‭ ‬الراهنة‭ ‬التي‭ ‬يمر‭ ‬بها،‭ ‬آخذاً‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬الروابط‭ ‬الأزلية‭ ‬والمصلحة‭ ‬الاستراتيجية المشتركة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬البلدين‭”.‬

في‭ ‬الموازاة،‭ ‬قتل‭ ‬39‭ ‬شخصا‭ ‬وأصيب‭ ‬العشرات‭ ‬بسبب‭ ‬القصف‭ ‬العشوائي‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬وقوات‭ “‬الدعم‭ ‬السريع‭”‬،‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬نيالا‭ ‬في‭ ‬دارفور‭ ‬غربي‭ ‬السودان،‭ ‬وذلك‭ ‬رغم‭ ‬اتفاق‭ ‬تهدئة‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬تقدمت‭ ‬به‭ ‬الحركات‭ ‬المسلحة‭.‬

وسقط‭ ‬القتلى‭ ‬والمصابون‭ ‬من‭ ‬نساء‭ ‬وأطفال‭ ‬ومعظمهم‭ ‬أشقاء‭ ‬وأقارب‭ ‬من‭ ‬أسر‭ ‬محددة،‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬جسر‭ ‬طبية‭ ‬الواقع‭ ‬على‭ ‬الناحية‭ ‬الشرقية‭ ‬للقيادة‭ ‬العامة‭ ‬للجيش‭ ‬وغرب‭ ‬مطار‭ ‬نيالا‭ ‬الدولي‭. ‬

وقال‭ ‬الصحافي‭ ‬الهادي‭ ‬عبدالله،‭ ‬من‭ ‬دارفور‭ ‬لـ‭”‬القدس‭ ‬العربي‭”: “‬هؤلاء‭ ‬القتلى‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬كانوا‭ ‬يحتمون‭ ‬في‭ ‬جسر‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬طيبة،‭ ‬حيث‭ ‬تتمركز‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب،‭ ‬وتشير‭ ‬المعطيات‭ ‬إلى‭ ‬تورط‭ ‬الدعم‭ ‬في‭ ‬ارتكاب‭ ‬هذه‭ ‬المجزرة‭ ‬الجديدة‭ ‬لأن‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬تقع‭ ‬تحت‭ ‬سيطرتهم‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الحرب‭”.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ “‬الضحايا‭ ‬كانوا‭ ‬يحتمون‭ ‬بالجسر‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬الحي‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬فرارهم‭ ‬من‭ ‬المنازل‭ ‬جراء‭ ‬وطأة‭ ‬الاشتباكات‭ ‬المسلحة‭ ‬التي‭ ‬تسببت‭ ‬في‭ ‬مقتل‭ ‬وجرح‭ ‬العشرات‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭”. ‬