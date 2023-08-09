newsCode: 1385663 ٢٠٢٣/٠٨/٠٩ ٢١:٢٢:٣٦ A

الأسد: لن ألتقی إردوغان بشروطه..من "غیر الواقعي" توقع أن تؤدی عودة العلاقات مع الدول العربیة لنتائج اقتصادیة لسوریا خلال أشهر

صرّح الرئيس السوري، بشار الأسد، بأنّ الغرب يعمل على خلق حالةٍ من الرعب في سوريا مثلما حدث مع الرئيسين الليبي معمر القذافي، والعراقي صدام حسين، والجيش السوري يستهدف بشكل أساسي تحت عنوان الوجود الإيراني.