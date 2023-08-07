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استشهاد 4 عسکریین وإصابة 4 آخرین جراء العدوان الإسرائیلي على محیط دمشق

أفاد التلفزيون السوري فجر اليوم الاثنين بإستشهاد 4 عسكريين وإصابة أربعة آخرين بجروح جراء عدوان إسرائيلي استهدف بعض النقاط في محيط مدينة دمشق.

استشهاد 4 عسکریین وإصابة 4 آخرین جراء العدوان الإسرائیلي على محیط دمشق

ونقل التلفزيون السوري عن مصدر عسكري قوله: "حوالي الساعة 2:20 من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".

وأضاف المصدر: "وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، ما أدى إلى استشهاد أربعة عسكريين وإصابة أربعة آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

 

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عسكريين دمشق آخرين وإصابة محيط

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