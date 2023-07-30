newsCode: 1382280 ٢٠٢٣/٠٧/٣٠ ١٠:٠٧:٢٠ A

بعد الانقلاب.. المجلس العسکري في النیجر یحذر من أي تدخل مسلح في بلاده قبل اجتماع "إیکواس" الطارئ

حذر القادة العسكريون في النيجر من أي تدخل مسلح في بلادهم في الوقت الذي يستعد فيه قادة دول غرب أفريقيا للاجتماع في العاصمة النيجيرية اليوم الأحد في قمة طارئة للبت في اتخاذ إجراءات أخرى للضغط على الجيش لاستعادة النظام الدستوري.