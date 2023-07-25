newsCode: 1381180 ٢٠٢٣/٠٧/٢٥ ١٦:١٦:١١ A

في أحدث ضربة قریبة المدى.. روسیا تستهدف طائرة مسیرة أمریکیة فوق سوریا وتلحق بها أضرارا "بالغة"

قال الجيش الأمريكي إن طائرة مقاتلة روسية أصابت طائرة مسيرة أمريكية بقذيفة نارية وألحقت أضرارا "بالغة" بإحدى مراوحها الدافعة أثناء تحليقها فوق سوريا، في أحدث ضربة قريبة المدى تنفذها طائرة عسكرية روسية في المنطقة.