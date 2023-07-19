قصف صاروخي إسرائیلي استهدف محیط دمشق

شنت کيان الإحتلال هجمات صاروخية استهدفت في وقت مبكر الأربعاء مناطق في محيط دمشق، ما أسفر عن إصابة جنديين سوريين، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية التابعة للنظام السوري (سانا).

وذكرت وكالة “سانا” نقلا عن مصدر عسكري أنه “حوالى الساعة 00,25 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق”.

أضاف المصدر “أدى العدوان إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية”، مضيفا “تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها”.

ونشرت سانا صورا ومقاطع فيديو لما زعمت أنه صاروخ تم اعتراضه.

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