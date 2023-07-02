صاروخ سوري یطال الأراضی المحتلة بعد التصدي لعدوان صهیوني على حمص

تصدّت وسائط الدفاع الجوي التابعة للجيش السوري لأهداف معادية في أجواء ريف حمص، وأسقطت عدداً من الصواريخ المعادية بريف حمص الشمالي، فيما سقط أحد الصواريخ في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مسببا حالة رعب وقلق للاحتلال.

وأعلن المتحدث باسم جيش العدو الصهيوني عن رصد إطلاق صاروخ مضاد للطائرات انطلق من داخل الأراضي السورية نحو الكيان، لافتًأ إلى أن الصاروخ انفجر في الجو، زاعمًا عدم وجود أية تعليمات للجبهة الداخلية.

بدورها قالت وزارة الدفاع السورية في بيان لها "حوالي الساعة 00:20 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة حمص، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان واقتصرت الخسائر على الماديات".

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