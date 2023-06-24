newsCode: 1370684 ٢٠٢٣/٠٦/٢٤ ١٠:٤٥:٠٠ A

بوتین: ما یحدث خیانة للوطن والمجتمع وطعنة في ظهر روسیا وشعبها

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة ألقاها صباح اليوم السبت، أن من نظموا التمرد المسلح وصوبوا سلاحهم على رفاقهم في القتال خانوا روسيا، ولن يفلتوا من العقاب.