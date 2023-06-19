شهداء وجرحى في عدوان صهیوني على جنین ومخیمها

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن مستشفى جنين الحكومي استقبل 12 إصابة إحداها حرجة لفتاة أصيبت برصاصة في الرأس، ونُقلت إصابة حرجة إلى قسم جراحة الأعصاب في مستشفى الرازي، فيما نُقلت 15 إصابة إلى مستشفى ابن سينا التخصصي، بينها ثلاث إصابات خطيرة في الصدر والرقبة.

ودارت اشتباكات عنيفة خاضها مقاومو جنين مع قوات الاحتلال في حي الجبريات، فيما قصفت طائرة حربية من طراز "أباتشي" أرضًا خالية في الحي.

كما قصفت مروحيات الاحتلال أهدافًا في مدينة جنين، في حين قالت سرايا القدس - كتيبة جنين إنها إستهدفت طائرة أباتشي حلقت على ارتفاع منخفض جدًا بصليات كثيفة جدًا من الرصاص في الجابريات.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قد اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، ونشرت قناصتها فوق بعض المنازل، ودارت مواجهات عنيفة في عدة مناطق أطلق الجنود خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام.

ودمرت جرافة عسكرية تابعة لقوات الاحتلال خط مياه في حي الجابريات من مدينة جنين، كما تسببت بانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من مخيم جنين.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عاصم أبو الهيجا، ومصعب حسن البرمكي، خلال عدوانها المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.

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