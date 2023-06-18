واشنطن بوست: الولایات المتحدة والصین تتفقان على عقد سلسلة اجتماعات لبحث القضایا الشائکة

أفادت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مصادرها في الوفد الأمريكي، بأن أنتوني بلينكن ونظيره الصيني تشين غانغ، قد اتفقا على عقد سلسلة اجتماعات لبحث القضايا الشائكة.

وقالت المصادر إن الطرفين قد تمكنا من تحقيق تقدم في حل ثلاث مهام رئيسية وهي استعادة الاتصالات على مستوى عال، وبحث المشكلات واستكشاف مجالات التعاون.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدبلوماسيين الأمريكيين مهتمون بالعمل على زيادة عدد الرحلات الجوية التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى قضية تحسين قنوات الاتصال بين الجانبين.

وردا على سؤال حول الاستقبال البارد من قبل المسؤولين الصينيين لبلينكن، قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية للصحيفة إن وزير الخارجية على دراية تامة بالوضع الحالي للعلاقات الثنائية، كما شدد على أن الجانبين سيكونان صريحين في التعبير عن مخاوفهما.

وبعد أكثر من سبع ساعات ونصف من المفاوضات، اتفق بلينكن وغانغ على التخطيط لزيارة وزير الخارجية الصيني إلى واشنطن، كما وصفت الخارجية الأمريكية الحوار بأنه صريح وهادف وبناء.

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