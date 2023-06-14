الجیش السوري یصدر بیانا بعد العدوان الإسرائیلي الأخیر

أصدر الجيش السوري، فجر اليوم الأربعاء، بيانا أوضح فيه ملابسات العدوان الإسرائيلي الأخير غرب دمشق.

وجاء في البيان الذي نقله مصدر عسكري أنه "حوالي الساعة 05: 1 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط جنوب غرب دمشق وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأدى العدوان إلى إصابة جندي بجروح خطيرة ووقوع خسائر مادية".

وكانت "إذاعة شام إف إم" أشارت إلى استهداف محيط قرية المقيلبية في الكسوة غربي دمشق، مضيفة أن سيارات الإطفاء توجهت للمكان لإخماد الحريق الناجم عن الاستهداف.

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