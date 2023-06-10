زیلینسکي یعلن بدء الهجوم المضاد

أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بدء قوات كييف الهجوم المضاد، دون تحديد أي تفاصيل إضافية.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي جمعه برئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، في العاصمة كييف "بدأت القوات الأوكرانية هجومها المضاد لروسيا، وشرعت قواتنا بتنفيذ هجمات دفاعية مضادة، إلا أنني لن أتحدث عن التفاصيل ولن أكشف في أي مرحلة نحن، وأعتقد أننا جميعا سنستشعر ذلك بأنفسنا".

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الجمعة الماضي، بدء الهجوم الأوكراني المضاد، موضحا أن قوات كييف شرعت في استخدام احتياطاتها الاستراتيجية.

وأفاد مدير هيئة الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، في وقت سابق، بأن الغرب وسع كمّ ومدى الأسلحة الهجومية المقدمة لأوكرانيا، كجزء من سياسة الولايات المتحدة وحلفائها المعادية لروسيا، ضمن حربهم غير المباشرة ضدها والتي تهدف لتدمير روسيا وتفكيك أوصالها.

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