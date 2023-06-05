روسیا تقول إن قواتها أحبطت هجوما کبیراً لأوکرانیا

قالت وزارة الدفاع الروسية في وقت مبكر اليوم الإثنين (بالتوقيت المحلي) إن القوات الروسية أحبطت هجوما كبيرا لأوكرانيا في منطقة دونيتسك بجنوب أوكرانيا وقتلت مئات من القوات الموالية لكييف.

وأضافت الوزارة في بيان أن أوكرانيا شنت هجومها، الأحد، باستخدام 6 كتائب ميكانيكية وكتيبتي دبابات.

وقالت الوزارة على تطبيق تيليغرام ” في صباح الرابع من يونيو، شن العدو هجوما واسع النطاق على خمسة قطاعات من الجبهة في اتجاه جنوب دونيتسك”.

ولم يتسن لرويترز التحقق بعد من البيان الروسي، ولم يصدر أي تعليق فوري من أوكرانيا.

ولا يزال من غير الواضح إن كان الهجوم المشار إليه يمثل البداية الرسمية للهجوم المضاد المتوقع على نطاق واسع أن تشنه أوكرانيا لاستعادة بعض الأراضي التي احتلتها القوات الروسية منذ الغزو الذي بدأ في فبراير/ شباط 2022.

وقالت وزارة الدفاع الروسية “كان هدف العدو هو اختراق دفاعاتنا من القطاع الأكثر ضعفا من الجبهة، في اعتقاده. لم يحقق العدو أهدافه ولم ينجح”.

وأضافت الوزارة أن القوات الروسية قتلت 250 من القوات الأوكرانية ودمرت 16 دبابة و3 عربات قتال للمشاة و21 مركبة قتالية مصفحة.

وقالت الوزارة إن رئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري جيراسيموف كان في المنطقة التي وقع فيها الهجوم الأوكراني.

هجوم بطائرة مسيرة يشعل حريقا في منشأة للطاقة في بيلغورود الروسية

وقال حاكم منطقة بيلغورود الروسية إن هجوما بطائرة مسيرة تسبب في إشعال حريق في منشأة للطاقة بالمنطقة في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

وأضاف الحاكم فياتشيسلاف جلادكوف على تطبيق تيليجرام “في منطقة بيلغورود، اشتعلت النيران في إحدى منشآت الطاقة. السبب الأولي للحريق هو سقوط عبوة ناسفة من طائرة مسيرة. ولم تقع أي إصابات أو خسائر في الأرواح”.

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