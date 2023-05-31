کوریا الشمالیة تقول إنّ صاروخها الفضائي "تحطّم في البحر"

أعلنت كوريا الشمالية أنّ صاروخاً فضائياً يحمل قمراً اصطناعياً للاستطلاع العسكري أطلقته صباح الأربعاء "سقط في البحر" بسبب خلل فنّي، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.

وقالت الوكالة إنّ “الصاروخ الفضائي الجديد تشيوليما-1 تحطّم في البحر الغربي”، الاسم الكوري للبحر الأصفر، موضحة أنّه “فقد زخمه” بسبب خلل في عمل محرّكه.

وفي وقت سابق، ذكر الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت ما وصفه بالقمر الصناعي الفضائي يوم الأربعاء بالتوقيت المحلي.

وسُمع دوي صفارات الإنذار في جميع أنحاء سول في نحو الساعة (2132 بتوقيت غرينتش الثلاثاء)، حيث أصدرت المدينة تحذيرا طالبت فيه المواطنين بالاستعداد للإخلاء المحتمل.

وفي طوكيو، أصدرت الحكومة اليابانية تحذيرا طارئا لسكان مقاطعة أوكيناوا الجنوبية، قائلة إن صاروخا أُطلق من كوريا الشمالية.

وكانت بيونغيانغ قد أعلنت أنها ستطلق أول أقمارها الصناعية للاستطلاع العسكري بين 31 مايو/ أيار و 11 يونيو/ حزيران لتعزيز مراقبة الأنشطة الأمريكية.

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