رجب طیب أردوغان یفوز بانتخابات الرئاسة الترکیة

وفاز أردوغان بولاية جديدة مدتها 5 سنوات بعد حصوله على 52.87% من أصوات الناخبين في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة، بينما حصل منافسه كمال كيليشدار أوغلو على 47.13%، وذلك بعد فرز 99% من الأصوات، وفق نتائج أولية.

وأنطلق انصار الرئيس أردوغان للاحتفال بفوزه بالانتخابات، حيث بدأوا بالتدفق إلى القصر الرئاسي في اسطنبول وانقرة.

وفاز أردوغان بمنصب الرئيس رغم خسارته للتصويت في أنقرة واسطنبول.

ويتوجه أنصار الرئيس أردوغان، إلى مجمع بشتيبي الرئاسي في أنقرة، حيث تم تطويق القصر من قبل فرق الشرطة.

وردد المناصرون أغاني وشعارات لدعم أردوغان خلال مسيرة في وسط أنقرة.

في الوقت نفسه ، تم أرسال المزيد من فرق الشرطة إلى ساحة كيزيلاي في وسط العاصمة. وجرى تطويقها وحظر حركة المرور في بعض الشوارع المجاورة، واتخاذ تدابير لمنع وقوع حوادث محتملة.

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