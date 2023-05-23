رئیس الاستخبارات العسکریة الأوکرانیة: لدینا ما یکفی من الأسلحة والهجوم المضاد سیبدأ قریبا
قال رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف في مقابلة مع هيئة الإذاعة اليابانية إن أوكرانيا لديها ما يكفي من الأسلحة وإن الهجوم المضاد الذي طال انتظاره سيبدأ "قريبا".
وأضاف بودانوف أن "الوقت حان لطرد الروس".
وكانت هناك تقارير منتشرة على نطاق واسع في أوكرانيا عن هجوم مضاد منذ أسابيع.
لكن بودانوف توقع أيضا أن تستمر العملية، وحذر من أن النجاح أو الفشل يتوقف على درجة دعم الأسلحة من الدول الأخرى.
وتابع: لا يزال العديد من المواطنين تحت الاحتلال الروسي، ولا يمكن إضاعة الوقت بعد الآن.
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