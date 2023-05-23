newsCode: 1360506 ٢٠٢٣/٠٥/٢٣ ١٣:٤٧:٠٣ A

رئیس الاستخبارات العسکریة الأوکرانیة: لدینا ما یکفی من الأسلحة والهجوم المضاد سیبدأ قریبا

قال رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف في مقابلة مع هيئة الإذاعة اليابانية إن أوكرانيا لديها ما يكفي من الأسلحة وإن الهجوم المضاد الذي طال انتظاره سيبدأ "قريبا".