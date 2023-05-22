newsCode: 1360103 ٢٠٢٣/٠٥/٢٢ ١٥:٣٨:٠٢ A

سنان أوغان یعلن تأیید أردوغان فی جولة الإعادة من انتخابات الرئاسة الترکیة

أعلن القومي المتشدد سنان أوغان الاثنين أنه سيدعم الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب إردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا الأحد فيما كانت كل الأوساط تترقب موقفه.