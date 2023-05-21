القتال یتواصل في الخرطوم بعد ساعات من الاتفاق على هدنة جدیدة

تواصلت أعمال العنف والمعارك في أنحاء الخرطوم، الأحد، بعد ساعات على تعهّد الطرفين المتنازعين على السلطة في السودان وقف إطلاق النار لمدة أسبوع اعتبارا من مساء الاثنين.

وأكد أحد سكان العاصمة لوكالة فرانس برس صباح الأحد أنه سمع “غارات جوية” عنيفة في شكل متزايد، موضحا أنها “هزت جدران المنازل”.

وفي جنوب الخرطوم، تحدث شاهد عيان عن “تجدد الاشتباكات في منطقة الصحافة”.

يشهد السودان نزاعا منذ 15 نيسان/أبريل بين الجيش وقوات الدعم السريع التي ترفض خطة لدمجها في صفوفه. وأوقعت المعارك منذ اندلاعها نحو ألف قتيل غالبيتهم مدنيون ودفعت أكثر من مليون سوداني إلى النزوح أو اللجوء إلى بلدان مجاورة.

وأعلنت الولايات المتحدة والسعوديّة مساء السبت في بيان مشترك أنّ ممثّلي الجيش السوداني وقوّات الدعم السريع وافقوا على وقف لإطلاق النار مدّته أسبوع يبدأ الاثنين.

وقال البيان إنّ وقف النار “يُمكن تمديده بموافقة الطرفَين”.

وأوضح أنّ طرفي النزاع اتّفقا أيضا على “إيصال وتوزيع المساعدات الإنسانيّة، واستعادة الخدمات الأساسيّة وسحب القوّات من المستشفيات والمرافق العامّة الأساسيّة”.

وتابع البيان المشترك أنّ وقف النار “يدخل حيّز التنفيذ الساعة 21,45 بتوقيت الخرطوم (19,45 ت غ) يوم 22 أيّار/مايو” ويستمرّ سبعة أيّام.

والأحد، جدّد مسؤول الشؤون الإنسانيّة في الأمم المتحدة مارتن غريفيث دعوته إلى “إيصال المساعدة الإنسانيّة في شكل آمن”.

ورحّبت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية “إيغاد” بالهدنة الأخيرة.

“لا نثق”

هذا الاتّفاق ليس الأوّل منذ بدء الحرب، إذ اتّفق الطرفان على ما يقرب من 12 هدنة خَرَقاها كلّها بعد دقائق على دخولها حيّز التنفيذ.

وقال حسين محمد، المقيم في مدينة بحري شماليّ الخرطوم لفرانس برس “نأمل في أن يُراقب الوسطاء تنفيذ” الاتّفاق، مشيرا إلى أن هذه الهدنة قد تُتيح “فرصة جيّدة حتى تُراجع والدتي المريضة الطبيب”.

في الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور، قال آدم عيسى لفرانس برس عبر الهاتف “نحن لا نثق بالأطراف المتصارعة (…) نريد وقفا نهائيا لإطلاق النار وليس هدنة موقتة”.

وكان البيان الأمريكي- السعودي المشترك أكّد أنّه “خلافا لوقف إطلاق النار السابق، تمّ التوقيع من قِبَل الطرفين على الاتّفاقيّة التي تمّ التوصّل إليها في جدّة، وستدعمُها آليّة لمراقبة وقف إطلاق النار مدعومة دوليًّا” من المملكة السعودية والولايات المتحدة والمجتمع الدولي.

وخلّفت الحرب الدائرة خسائر فادحة في البنية التحتيّة، إذ خرج معظم المستشفيات عن الخدمة، سواء في الخرطوم أو إقليم دارفور غربيّ البلاد حيث يشتدّ القتال أيضا.

كما أجبِر الذين لم يتمكّنوا من الفرار من سكّان العاصمة البالغ عددهم خمسة ملايين نسمة تقريبا على ملازمة منازلهم بلا ماء أو كهرباء.

وتطالب الطواقم الإنسانية منذ أسابيع بتأمين ممرات آمنة لنقل الأدوية والوقود والمواد الغذائية في محاولة لتوفير بعض الخدمات التي تشهد تدهورا منذ عقود.

وبعد صلاة التبشير الملائكي الأحد في الفاتيكان، قال البابا فرنسيس “من المحزن أنه بعد شهر على اندلاع العنف في السودان، لا يزال الوضع خطيرا”.

وأضاف مخاطبا طرفَي النزاع “دعونا من فضلكم لا نعتد على الصراعات والعنف والحرب”.

والجمعة، أقال قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو من منصب نائب رئيس مجلس السيادة (أعلى سلطة سياسية حاليا في البلاد) وقرر تعيين مالك عقار في المنصب. كذلك، عيّن ثلاثة من حلفائه في مناصب عسكرية رفيعة.

ووقّع مالك عقار عام 2020 ومعه قادة حركات تمرّد، اتفاق سلام مع الخرطوم، وهو عضو في مجلس السيادة منذ شباط/فبراير 2021.

وأعلن في بيان أصدره السبت أنه مصمّم على السعي إلى “إيقاف هذه الحرب” والدفع باتّجاه مفاوضات. وتوجّه مباشرة إلى دقلو قالا “لا بديل لاستقرار السودان إلا عبر جيش مهني واحد وموحد، يراعي التعدّدية السودانية”.

ويعد دمج قوات الدعم السريع في الجيش نقطة الخلاف الأساسيّة بين دقلو والبرهان.

مساعدات

تحذّر الأمم المتحدة من وضع إنساني سريع التدهور في ثالث أكبر بلد إفريقي مساحةً، علما بأن ثلث السكان كانوا يعتمدون على المساعدات حتى قبل اندلاع الحرب الأخيرة.

ورفعت الأمم المتحدة قيمة الأموال التي تحتاج إليها لمساعدة السودان، مؤكدة أنها تسعى إلى جمع 2,6 مليار يورو.

ويُتوقّع أن يلقي المبعوث الأممي إلى السودان فولكر بيرتيس كلمة أمام مجلس الأمن الدولي الاثنين.

وكان مارتن غريفيث أعلن الجمعة تخصيص 22 مليون دولار من صندوق طوارئ تابع للأمم المتحدة لمساعدة السودانيين الذي فروا إلى البلدان التي لها حدود مع السودان.

وأعلنت الولايات المتحدة الجمعة مساعدة قيمتها 103 ملايين دولار للسودان ودول الجوار لمواجهة الأزمة الإنسانيّة.

endNewsMessage1