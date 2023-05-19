newsCode: 1359048 ٢٠٢٣/٠٥/١٩ ١٤:٣٩:٥٣ A

ولي العهد السعودی یعانق الرئیس السوري.. ومصافحة بین الاسد وامیر قطر قبل انطلاق القمة العربیة في جدة بحضور زیلینسکی ومشارکة سوریة وملفات شائکة تنتظر

انطلقت أعمال القمة العربية، الجمعة، في مدينة جدة السعودية، بحضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ومشاركة الرئيس السوري بشار الأسد.