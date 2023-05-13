زعیم المعارضة الترکیة یتهم روسیا بالتدخل في الانتخابات

قال كمال كليتشدار أوغلو، المنافس الرئيسي لرجب طيب اردوغان في انتخابات الرئاسة التركية، أمس الجمعة، إن لدى حزبه أدلة مادية على مسؤولية روسيا عن نشر محتوى باستخدام “التزييف العميق” عبر الإنترنت قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم الأحد.

وعند سؤاله عن سبب كتابته تغريدة، الخميس، تفيد بأن روسيا هي المسؤولة، قال: “لم أكن لأكتب التغريدة لو لم تكن لدينا إياها (الأدلة المادية)”. وأضاف أن الحزب لم يتواصل مع السفارة الروسية في تركيا بشأن الأمر.

وتابع كليتشدار أوغلو خلال مقابلة: “نرى أنه من غير المقبول أن تتدخل دولة أخرى في العملية الانتخابية التركية لمصلحة أحد الأحزاب السياسية. أردت من العالم كله أن يعي هذا، ولذلك تحدثت علنا عبر تغريدة”.

وجاءت تعليقات كليتشدار أوغلو قبل بيان من الكرملين ينفي تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية التركية، قائلا إن المزاعم زائفة ولفقها كاذبون.

وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن من نقلوا هذه المزاعم لكليتشدار أوغلو كاذبون، وإن روسيا تقدر علاقاتها مع تركيا بشدة.

وشدد كليتشدار أوغلو (74 عاما) على أنه سيسعى إلى إحداث توازن دقيق في السياسة الخارجية بشأن العلاقات مع موسكو. وأضاف: “نريد الإبقاء على علاقاتنا، ولا نريد قطع روابط الصداقة بيننا، لكننا لن نسمح بالتدخل في شؤوننا الداخلية”. وقال إنه سيدفع من أجل طرح مبادرة سلام أخرى بين روسيا وأوكرانيا بمجرد فوزه بانتخابات يوم الأحد. ورد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان على تصريحات منافسه، قائلاً في كلمة له خلال تجمع انتخابي: “السيد كمال بدأ الآن في انتقاد روسيا أيضا (…) عار عليك”. وأضاف اردوغان :” ما هو ردك إذا قلت إن أمريكا وألمانيا وفرنسا وإنكلترا تؤثر على الانتخابات في تركيا؟ أنت لا تعرف هذه البلدان بقدر ما أعرفها”.

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