توقیع اتفاق مبادئ أولی بین الجیش السوداني والدعم السریع في جدة

وأكد الإعلان الذي وقعه الجيش وقوات الدعم السريع على التزامهم بتسيير العمل الإنساني وتلبية احتياجات المدنيين، وضمان حماية المدنيين وتوفير مرور آمن لهم من مناطق الأعمال العدائية.

كما اتفق الجانبان على بنود أخرى، بما في ذلك السماح بالمرور الآمن للعاملين في المجال الإنساني، والحفاظ على سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، وحماية المرافق العامة والخاصة وعدم استخدامها للأغراض العسكرية، وإجراءات بسيطة لعمليات الإغاثة الإنسانية. يأتي هذا الاتفاق بعد أن أخفقت العديد من الإعلانات السابقة عن وقف إطلاق النار، ما أدى إلى حصار الملايين في منازلهم ومناطقهم.