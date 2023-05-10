newsCode: 1356636 ٢٠٢٣/٠٥/١٠ ١٤:٣٤:٥٦ A

الأسد یتلقى دعوة رسمیة من العاهل السعودي للمشارکة فی القمة العربیة.. الرئیس السوري: انعقاد القمة سیُعزز العمل المشترک

تلقى الرئيس السوري بشار الأسد الأربعاء دعوة رسمية من المملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة العربية التي تعقد في جدة الأسبوع المقبل، وفق ما أعلنت الرئاسة السورية، في أول دعوة تتلقاها دمشق إثر اندلاع النزاع.