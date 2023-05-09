newsCode: 1356349 ٢٠٢٣/٠٥/٠٩ ١٨:٢٢:٢٩ A

الخارجیة السعودیة تقرر استئناف عمل بعثتها الدبلوماسیة في سوریا بعد قطیعة دامت 11 عاما

قررت السعودية الثلاثاء استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا بعد أكثر من عقد من إغلاق سفارتها في دمشق إثر اندلاع النزاع الدامي في هذا البلد، حسبما أفادت وزارة الخارجية.