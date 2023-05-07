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کیسنجر یرجح بدء المفاوضات بین روسیا وأوکرانیا أواخر العام

رجّح وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، هنري كيسنجر، أن تبدأ روسيا وأوكرانيا مفاوضات السلام أواخر العام الجاري بوساطة صينية.

کیسنجر یرجح بدء المفاوضات بین روسیا وأوکرانیا أواخر العام

وقال كيسنجر: "الآن بعد أن توصلت الصين إلى مبادرة للسلام، فإن كل شيء سوف يسير على ما يرام. أعتقد أنه حتى نهاية العام سنتحدث عن بداية عملية التفاوض"، وأشار إلى أن الأزمة الأوكرانية قد تقترب الآن من نقطة تحول.

وصرح كيسنجر في وقت سابق بأن إطالة أمد النزاع في أوكرانيا محفوف بالتصعيد، وبالتالي يجب إنهاؤه عبر المفاوضات.

 

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العام روسيا أواخر كيسنجر وأوكرانيا

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