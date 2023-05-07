newsCode: 1355555 ٢٠٢٣/٠٥/٠٧ ١٥:٣٣:٢٧ A

بعد 12 عاما من القطیعة.. سوریا تستعید أخیرًا مقعدها في جامعة الدول العربیة

قررت جامعة الدول العربية الأحد استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعاتها بعد أكثر من 11 عاماً على تعليق أنشطة دمشق إثر الاحتجاجات التي تحولت إلى نزاع دام قسّم سوريا وأتى على اقتصادها وبنيتها التحتية، لموافقة غالبية الدول العربية من دون رفض أو تحفّظ.