newsCode: 1354791 ٢٠٢٣/٠٥/٠٥ ١٧:٢١:٤٤ A

أردوغان: العملیات العسکریة الترکیة خارج حدود البلاد لم تنته نحن ننتظر الوقت المناسب فقط

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال لقاء تلفزيوني، أن العمليات العسكرية التركية خارج حدود البلاد، في إشارة إلى شمال سوريا، لم تنته، مضيفا أنهم ينتظرون الوقت المناسب فقط.