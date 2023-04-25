newsCode: 1351743 ٢٠٢٣/٠٤/٢٥ ١٢:٣٥:٤٥ A

أتلانتیک کاونسیل: تطبیع مع الأسد وتحد سافر للولایات المتحدة وحلفائها

يرى الكاتبان مالك العبدة ولارس هوش في مقال لهما في مجلة “أتلانتيك كاونسيل” أن التطبيع مع الأسد هو جزء من تطور أوسع نحو نظام متعدد الأقطاب والتزام الدول العربية بالحياد بين كتلتين.