سجلات البنتاغون السریة تکشف أن “حرب أوکرانیا في طریق مسدود” مثل فیتنام

قال دانييل إلسبيرغ، الرجل الذي يقف وراء أكبر كشف للوثائق السرية، وربما الأكثر أهمية في تاريخ الولايات المتحدة، إن التسريبات الاستخبارية الحديثة تظهر أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا في “طريق مسدود” ، مما أدى إلى تشابه مع حرب فيتنام.

ويبلغ إلسبيرغ، الآن، من العمر 92 عاماً ، وهو الذي سرب أوراق وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) – دراسة دفاعية سرية للغاية حول تورط الولايات المتحدة في حرب فيتنام – إلى صحيفة نيويورك تايمز في عام 1971، كان التسريب مدمرًا للحكومة الأمريكية، وكان عبارة عن لائحة اتهام لسياسة الولايات المتحدة وتفاصيل تورط البلاد على مدى عقود طويلة في فيتنام والتحقق من صحة العديد من الانتقادات المناهضة للحرب.

وأخبر إلسبيرغ، الذي يعاني من سرطان البنكرياس، صحيفة “واشنطن بوست” أن تسريبات استخبارات الناتو بشأن الحرب في أوكرانيا تقدم نظرة لم يتم التصريح عنها علناً من قبل المسؤولين بشأن القتال.

وقال إيلسبيرغ للصحيفة: “إن الحرب متوقفة، وهذا يبدو واضحًا للغاية الآن باستثناء حقيقة أن كلا الجانبين ينفيها تمامًا”.

وأضاف “ما تظهره هذه التسريبات الجديدة هو ما أظهرته أوراق البنتاغون، أن جميع المطلعين يعرفون ذلك.”

وتوضح وثيقة صدرت في فبراير/ شباط كانت جزءًا من التسريب استنتاجاً أمريكياً مفاده أن الصراع يتجه إلى طريق مسدود إلى ما بعد عام 2023، وفقاً لموقع “ذا هيل”.

إيلسبيرغ: الحرب في أوكرانيا تشبه إلى حد ما حرب فيتنام

وقال إيلسبيرغ إن الحرب في أوكرانيا “تشبه إلى حد بعيد حرب فيتنام”. واستشهد بالقدرات النووية الروسية كأحد أسباب ارتباط النزاعات بقوة عالمية متورطة لديها أسلحة نووية.

وأضاف ” أوكرانيا ليست العراق أو إيران أو أفغانستان”. لم يكن لدى أي من هؤلاء أي إمكانية حقيقية لتفجير العالم”.

ويواجه جاك تيكسيرا، الحارس الجوي الوطني في ولاية ماساتشوستس البالغ من العمر 21 عامًا، والذي تم اعتقاله فيما يتعلق بآخر تسريبات استخباراتية، تدقيقًا شديدًا، حيث انتقده المشرعون والمسؤولون الحكوميون لتعريض السياسة الخارجية الأمريكية للخطر، وهي حجة رفضها إلسبيرغ .

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